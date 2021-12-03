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Норвегия выступила против присутствия войск НАТО вблизи границ с Россией

Этот вопрос министр иностранных дел Анникен Хюитфельдт планирует обсудить с союзниками по альянсу, прежде всего, с Великобританией и США

ХЕЛЬСИНКИ, 3 декабря. /ТАСС/. Новое правительство Норвегии выступило против присутствия войск союзников Осло по НАТО вблизи границ с Россией. Об этом сообщила в четверг глава норвежского МИД Анникен Хюитфельдт газете Verdens Gang.

По ее словам, для Норвегии "очень важно военное присутствие в близлежащих [к норвежским границам] районах". Однако министр отметила, что "будет лучше, если в непосредственной близости от российской границы [Норвегия] будет справляться сама, с помощью собственных самолетов и фрегатов", силами норвежских вооруженных сил.

"В интересах Норвегии - самостоятельно позаботиться об этих территориях с помощью норвежской обороны", - добавила глава МИД.

Этот вопрос министр иностранных дел планирует обсудить с союзниками по НАТО, прежде всего, с Великобританией и США.

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