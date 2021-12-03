Глава МИД Украины сообщил о "трех направлениях" разрабатываемого пакета сдерживания России

КИЕВ, 3 декабря. /ТАСС/. Пакет сдерживания России "от агрессивных действий" включает меры по трем направлениям. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в видеообращении в Facebook из Стокгольма, где он участвует в мероприятиях в рамках заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

"На двусторонних встречах мы продолжили работу, которую вели в Риге на министерском заседании НАТО, а именно, обсуждение того, каким будет комплексный пакет сдерживания России, в какие сроки он будет сформирован", - сказал Кулеба, отметив, что пакет состоит из "трех направлений". "Первый: четкая коммуникация с Россией по всем каналам - открытым и закрытым - про то, что военная операция на территории Украины будет иметь для нее непоправимые последствия", - продолжил он.

Второе направление, по словам Кулебы, предусматривает разработку пакета санкций, который "будет молниеносно применен в случае, если Россия прибегнет к военной операции". "Это будут санкции очень тяжелые для нее экономически", - считает министр.

"Третье - это углубление военно-технического сотрудничества с Украиной [ее партнеров] для укрепления нашей обороноспособности", - отметил Кулеба и подчеркнул, что по всем этим направлениям "ведется активная и оживленная работа".

В Киеве периодически заявляют о якобы существующей военной угрозе со стороны России. При этом президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва не собирается нападать на кого бы то ни было, а так называемая "российская угроза" является выдумкой. По его словам, подобные обвинения в сторону России преследуют цель получения определенных преференций, что очевидно для всех. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о появляющейся в западных СМИ информации о "планах РФ по вторжению на территорию Украины", назвал эти сообщения "пустым и безосновательным" нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что передвижение российских вооруженных сил по территории РФ ни у кого не должны вызывать обеспокоенность, поскольку РФ ни для кого не представляет угрозу.