Лукашенко потребовал от правительства не медлить с выработкой антисанкционных мер

МИНСК, 3 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от правительства без волокиты заниматься подготовкой антисанкционных мер. Такую задачу он поставил перед кабинетом министров на совещании в пятницу, сообщает агентство БелТА.

"Да и в целом правительство должно заниматься этими вопросами принципиально, без волокиты, четко, по-военному", - сказал Лукашенко.

Президент напомнил, что в Белоруссии заранее готовились к западным санкциям. Для выработки антисанкционных мер в правительстве был сформирован антикризисный штаб, сказал Лукашенко.

Министерство финансов США в четверг ввело ограничения в отношении государственных долговых бумаг Белоруссии, запретив операции с новыми долговыми обязательствами республики, выпущенными после 2 декабря, со сроком погашения более 90 дней. Кроме того, из-за миграционного кризиса и в свете утверждений об ущемлении гражданских свобод в республике в санкционные списки были внесены 20 физических и 12 юридических лиц, а также три воздушных судна. О введении дополнительных санкций объявили также власти ЕС, Великобритании и Канады. В свою очередь белорусский министр иностранных дел Владимир Макей, выступая на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ, заявил, что Белоруссия подвергается наказанию в виде целых пакетов санкций за то, что показала "темную сторону европейской демократии".