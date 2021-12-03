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Талибы издали указ о правах женщин

В частности, согласно документу, женщин нельзя принуждать к браку

ТЕГЕРАН, 3 декабря. /ТАСС/. Руководство захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) издало указ, касающийся прав женщин. Документ распространил в пятницу заместитель министра информации и культуры во временном правительстве талибов Забихулла Муджахид на своей странице в Twitter.

Как следует из указа, подписанного верховным лидером "Талибана" Хайбатуллой Ахундзадой, женщину нельзя принудить к браку, она не может быть "[предметом] перемирия или прекращения вражды" между мужчинами. В нем также говорится, что в случае смерти мужа вдова имеет право наследовать часть его имущества, может самостоятельно определять свою дальнейшую судьбу и, в частности, повторно выйти замуж.

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