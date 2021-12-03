Киев готов применить армию в случае гибридной атаки мигрантов с территории Белоруссии

КИЕВ, 3 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины готовы выполнить свою часть работы, если будет расти уровень угрозы атаки мигрантов с территории Белоруссии. Об этом заявил в пятницу министр обороны Алексей Резников, выступая в Верховной раде.

"Мы пониманием эти риски и готовимся. Под координацией Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) уже отработан алгоритм взаимодействия всех силовых структур на случай возможной гибридной атаки мигрантами с территории Белоруссии. Армия будет готова выполнить свою часть работы, если уровень угрозы будет расти", - сказал Резников.