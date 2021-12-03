{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Киев готов применить армию в случае гибридной атаки мигрантов с территории Белоруссии

Министр обороны Алексей Резников отметил, что "уже отработан алгоритм взаимодействия всех силовых структур"

КИЕВ, 3 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины готовы выполнить свою часть работы, если будет расти уровень угрозы атаки мигрантов с территории Белоруссии. Об этом заявил в пятницу министр обороны Алексей Резников, выступая в Верховной раде.

"Мы пониманием эти риски и готовимся. Под координацией Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) уже отработан алгоритм взаимодействия всех силовых структур на случай возможной гибридной атаки мигрантами с территории Белоруссии. Армия будет готова выполнить свою часть работы, если уровень угрозы будет расти", - сказал Резников.

Теги
Украина
Юриста Николу Минчеву избрали спикером парламента Болгарии
Его кандидатуру поддержали 158 депутатов из 231
Читать полностью