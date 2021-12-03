Мининформ Белоруссии назвал санкции Запада в отношении журналистов введением цензуры

МИНСК, 3 декабря. /ТАСС/. Министерство информации Белоруссии считает введение санкций Запада в отношении отдельных представителей белорусских СМИ нарушением общепризнанных стандартов журналистики и укоренением цензуры.

"В Министерстве информации Республики Беларусь с крайним возмущением восприняли новости о введении ЕС и Великобританией персональных санкций в отношении представителей белорусских СМИ, - говорится в заявлении ведомства в пятницу. - Тем самым европейские власти продолжили и без того плохо скрываемый курс на нивелирование общепризнанных стандартов журналистики и укоренение цензуры".

При этом в ведомстве указали на то, что подобное "сведение счетов с неугодными коллективному Западу средствами массовой информации суверенного государства лишь подчеркивает двуличную позицию стран ЕС и Великобритании в отношении провозглашаемых ими принципов свободы слова и выражения мнений".

2 декабря ЕС ввел в действие пятый пакет санкций по Белоруссии, в него включены 17 физлиц и 11 организаций. Санкции введены в том числе в отношении журналистов белорусских государственных СМИ.