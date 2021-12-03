Дипломаты КНР и РФ выразили опасения из-за попыток США возродить мышление холодной войны

ПЕКИН, 3 декабря. /ТАСС/. Глава департамента стратегического планирования МИД КНР Мяо Дэюй и его российский коллега Алексей Дробинин в ходе совместной видеоконференции выразили опасения по поводу попыток Соединенных Штатов возродить в мире менталитет времен холодной войны. Об этом сообщило в пятницу китайское внешнеполитическое ведомство.

"Обе стороны считают, <...> что "Саммит за демократию" США на самом деле - попытка возродить идеологию холодной войны, привести [мир] к расколу и противостоянию. Это негативно повлияет на глобальные мир и стабильность", - говорится в распространенном заявлении.

В нем уточняется, что Китай и Россия выступают решительно против того, чтобы кто бы то ни был под демократическими лозунгами вмешивался в дела других стран и пытался навязывать им собственное политическое мировоззрение. "Демократия принадлежит народу, это общечеловеческие ценности", - подчеркивается в документе.

Согласно заявлению, в ходе консультаций дипломаты двух стран обсудили ситуацию в мире, стратегии КНР и России на международной арене, вопросы глобального управления, а также сотрудничество на уровне ведущих мировых держав.

Как сообщил Госдепартамент США, американские власти пригласили на указанный саммит, который 9-10 декабря пройдет в формате видеоконференции, 110 государств и территорий. В списке фигурирует остров Тайвань, однако в нем нет КНР, а также России.

В среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "опасной и лицемерной" идею "Саммита за демократию". Она отметила, что данное мероприятие способствует разобщению мирового сообщества. В тот же день глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал инициативу США "междусобойчиком" и одним из "наиболее одиозных проектов" Вашингтона.