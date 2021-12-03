Лукашенко заявил, что Белоруссия не предаст Россию и россиян

МИНСК, 3 декабря. /ТАСС/. Белоруссия на фоне внешнего давления не предаст Россию и ее народ. Об этом в пятницу заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на совещании по социально-экономическому развитию республики.

"Не секрет, идет гибридная война. Война давно началась. Не только против нас. Прежде всего - против Российской Федерации, и мы - звено в этом давлении на Россию. Более того, мы оказались на переднем плане. Поэтому нам достается первыми, и не просто. Мы это с президентом России [Владимиром Путиным] видим, оцениваем, и действуем соответствующим образом, адекватно", - цитирует его агентство БелТА.

Президент назвал миграционный кризис очередным способом давления на Белоруссию и Россию. "Вот очередной этап: они пользуются любыми методами, чтобы надавить на нас, а через нас - на Россию. Вы видите, что происходит от Черного моря до Балтики. И мы оказались главным звеном в давлении на Российскую Федерацию. Мы можем изменить свой курс и предать Россию, русский народ, россиян? Не можем", - заявил он.

Министерство финансов США в четверг ввело ограничения в отношении государственных долговых бумаг Белоруссии, запретив операции с новыми долговыми обязательствами республики, выпущенными после 2 декабря, со сроком погашения более 90 дней. Кроме того, из-за миграционного кризиса на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей и в свете утверждений об ущемлении гражданских свобод в республике в санкционные списки были внесены 20 физических и 12 юридических лиц, а также три воздушных судна. О введении дополнительных санкций объявили также власти ЕС, Великобритании и Канады. Белорусский министр иностранных дел Владимир Макей, выступая на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ, заявил, что Белоруссия подвергается наказанию в виде целых пакетов санкций за то, что показала "темную сторону европейской демократии".