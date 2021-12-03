Министр обороны Украины заявил о возможной "эскалации со стороны России" в конце января

КИЕВ, 3 декабря. /ТАСС/. Украинская разведка считает вероятной "масштабную эскалацию со стороны России" в конце января. С таким утверждением выступил в пятницу министр обороны Украины Алексей Резников, выступая в Верховной раде.

"Наша разведка анализирует все сценарии, включительно самые худшие. Она отмечает, что вероятность масштабной эскалации со стороны России существует. Наиболее вероятным временем достижения готовности к эскалации будет конец января", - заявил министр.

При этом Резников отметил, что "эскалация является вероятным сценарием, но не обязательным", а задача украинской власти - не допустить его. По его словам, Украина оценивает число российских войск на границе в 94,3 тыс. человек.

В Киеве периодически заявляют о якобы существующей военной угрозе со стороны России. При этом президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва не собирается нападать на кого бы то ни было, а так называемая "российская угроза" является выдумкой. По его словам, подобные обвинения в адрес России преследуют цель получения определенных преференций, что очевидно для всех. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о появляющейся в западных СМИ информации о "планах РФ по вторжению на территорию Украины", назвал эти сообщения "пустым и безосновательным" нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что передвижение российских вооруженных сил по территории РФ ни у кого не должны вызывать обеспокоенность, поскольку РФ ни для кого не представляет угрозу.