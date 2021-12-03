Минск в ближайшие дни примет пакет ответных экономических санкций против Запада

"Мы подготовили и в ближайшие дни введем пакет ответных мер экономического реагирования на те ограничительные действия, которые приняты в отношении нашей страны", - сказал Головченко журналистам после совещания у главы государства по социально-экономическому развитию страны в пятницу сообщает агентство БелТА.

По его словам, Белоруссия несколько раз откладывала принятие жестких ответных мер, рассчитывая на благоразумие другой стороны, но "оно не было проявлено". "Список будет достаточно большой. Это уже будут не так называемые асимметричные меры и не формальные. Это будут экономические меры в ответ на то, какому давлению подвергаемся мы", - подчеркнул Головченко.

Он также отметил, что последний пакет санкций Запада вызывает недоумение, заставляет усомниться в профессионализме людей, которые их готовят. "Я бы их уже давно выгнал за профнепригодность. Если какое-то небольшое борисовское предприятие удостоено внимания США, наверное, это только повод гордости для него", - сказал премьер-министр.

Он пояснил, что раньше заявлялось, "что санкции накладываются на предприятия, которые контролируются "режимом". "И даже прописывали критерии: там, где государство имеет 50% и больше", - отметил он. При этом в новом пакете санкций, по его словам, уже есть предприятия, в которых государство имеет гораздо меньшую долю. "Вы даже санкции не можете правильно ввести", - сказал Головченко.

По его словам, введение Западом санкций - это, "во-первых, нелегитимно, во-вторых, от этого страдают граждане, о которых они якобы пекутся, предприятия".