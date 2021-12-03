Министр информации Ливана ушел в отставку

БЕЙРУТ, 3 декабря. /ТАСС/. Виновник дипломатического скандала между Ливаном и странами Персидского залива, министр информации республики Джордж Кордахи официально объявил об уходе в отставку. Об этом он сообщил журналистам в пятницу на пресс-конференции во дворце Баабда после того, как подал прошение об отставке президенту Ливана Мишелю Ауну.

"Я пошел на этот шаг во имя национальных интересов Ливана, поскольку судьба страны для меня важнее министерского поста", - сказал он. Кордахи напомнил, что ранее не собирался уходить в отставку в знак протеста против враждебной кампании, развернутой против ливанского правительства со стороны Саудовской Аравии и ее союзников.

"Я считал своим долгом противостоять этому давлению", - отметил он. Теперь, как пояснил бывший министр, он надеется, что своей отставкой откроет путь посреднической инициативе французского президента Эмманюэля Макрона.

Ливанский министр принял 5 августа участие в программе телеканала Al Jazeera, где выступил в защиту йеменских мятежников-хуситов, противостоящих, по его словам, несправедливой и бесчеловечной агрессии со стороны Саудовской Аравии. Эти высказывания, которые были сделаны до его назначения министром, привели повторно в конце октября региональные СМИ, что вызвало кризис в отношениях между Бейрутом и рядом стран - членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

В Эр-Рияде назвали реплики Кордахи клеветническими и искажающими позицию королевства в поддержку законного йеменского правительства. Власти Саудовской Аравии, а затем Бахрейна, Кувейта и Объединенных Арабских Эмиратов выслали послов Ливана и отозвали своих дипломатов из Бейрута. Кроме того, Эр-Рияд приостановил импорт ливанских овощей и фруктов, что грозит серьезнейшими последствиями для экономики республики.

4 ноября саудовский министр иностранных дел принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд объяснил этот демарш тем, что "Ливан находится под гегемонией агентов Ирана". По его словам, шиитская партия "Хезболлах" и ее союзники полностью контролируют правительство в Бейруте. Как заявил принц, "до возвращения Ливана на подобающее ему место в арабском мире взаимодействие с этой страной абсолютно бессмысленно".

Инициатива Макрона

Как сообщила в пятницу газета Al Akhbar со ссылкой на источники в Елисейском дворце, президент Франции Эмманюэль Макрон выразил готовность выступить посредником между сторонами в ходе переговоров, которые он проведет 3-4 декабря с руководством Катара, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Саудовской Аравии. Однако, по информации издания, французский лидер "возьмет на себя посредническую роль при условии, что министр информации Ливана Джордж Кордахи, сделавший недружественные высказывания в адрес Саудовской Аравии, подаст в отставку".