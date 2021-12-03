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Голландская полиция задержала группу протестующих, ворвавшихся в здание ОЗХО

На месте происшествия присутствуют несколько полицейских расчетов

ТАСС, 3 декабря. Полиция Нидерландов в пятницу задержала группу протестующих, которые ворвались в здание Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге. Об инциденте сообщается в Twitter правоохранительных органов.

"Около 12:00 (14:00 мск) группа демонстрантов ворвалась в здание [на улице] Johan de Wittlaan в Гааге. Мы задержали этих протестующих. Несколько полицейских расчетов присутствуют на месте происшествия", - указала полиция.

Полиция не указала точного адреса здания, в котором произошел инцидент. Согласно данным портала regio15.nl, который также опубликовал в Twitter фотографии протестов, речь идет именно о здании ОЗХО.

 

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