Голландская полиция задержала группу протестующих, ворвавшихся в здание ОЗХО

ТАСС, 3 декабря. Полиция Нидерландов в пятницу задержала группу протестующих, которые ворвались в здание Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге. Об инциденте сообщается в Twitter правоохранительных органов.
"Около 12:00 (14:00 мск) группа демонстрантов ворвалась в здание [на улице] Johan de Wittlaan в Гааге. Мы задержали этих протестующих. Несколько полицейских расчетов присутствуют на месте происшествия", - указала полиция.
Полиция не указала точного адреса здания, в котором произошел инцидент. Согласно данным портала regio15.nl, который также опубликовал в Twitter фотографии протестов, речь идет именно о здании ОЗХО.
Een groep demonstranten heeft het terrein van #OPCW aan de #JohandeWittlaan in #DenHaag bestormd. Heel veel politie ter plaatse. Reden alarmering ambulances/MMT nog onduidelijk. pic.twitter.com/BswNOWSwC2— Regio15.nl (@regio15) December 3, 2021