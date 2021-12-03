В Боснии задержали семерых сербов по обвинению в военных преступлениях

БЕЛГРАД, 3 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Агентства по расследованиям и защите Боснии и Герцеговины (SIPA, аналог прокуратуры) задержали в пятницу семерых сербов по обвинению в военных преступлениях. Среди задержанных экс-глава Специальной полиции Республики Сербской генерал Горан Сарич, сообщила SIPA.

Отмечается, что задержанным вменяется участие в военных преступлениях против гражданского населения во время Боснийской войны (1992-1995 годах).

Как сообщили в ветеранской организации Республики Сербской, генерал Горан Сарич в 2018 году был освобожден от всех обвинений в военных преступлениях после 10-летнего судебного процесса. Новое задержание Сарича и других жителей Республики Сербской, которое было проведено с нарушением законных процедур, в ветеранской организации назвали произволом.

Боснийская война - межэтнический конфликт на территории Республики Босния и Герцеговина между вооруженными формированиями сербов, мусульман-автономистов, боснийских мусульман и хорватов. Общее число погибших составило порядка 100-110 тыс. человек, число беженцев превысило 2,2 млн человек, что делает этот конфликт самым разрушительным в Европе со времен Второй мировой войны.