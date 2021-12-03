В Раде предложили обеспечить Зеленского памперсами "на случай госпереворотов"

КИЕВ, 3 декабря. /ТАСС/. Внефракционный депутат Верховной рады Гео Лерос в пятницу выступил с инициативой обеспечить президента Украины Владимира Зеленского памперсами на случай новых "госпереворотов". Этот официальный запрос был сразу вынесен на голосование Рады.

Инициативу депутата поддержали 10 народных избранников при минимально требуемых 150, в том числе два депутата от президентской фракции "Слуга народа". Сторонником инициативы также выступил совладелец крупной торговой сети "Эпицентр" Александр Герега (депутатская группа "За будущее").

Сегодня же депутаты рассмотрели и обращение депутата от фракции "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко, который предложил подарить президенту синтезатор для "будущих концертов", чтобы он вновь продемонстрировал сценку с "игрой на рояле без рук". Этот номер был популярен во время выступлений Зеленского с концертами в студии "Квартал 95". Данную инициативу поддержали 8 депутатов.

Также Рада отменила сессионную неделю с 11 по 14 января и перенесла ее на 17 - 21 января, после чего нардепы уйдут на каникулы.

Внефракционный депутат Лерос отличался в Раде и ранее. Так, он предлагал создать детский оздоровительный лагерь под названием "40 миллионов долларов Приватбанка" на базе "недвижимости Зеленского в Италии" и организовать курсы "Как пользоваться офшорами и не платить налоги в Украине" в президентском университете.

На прошлой неделе во время пресс-марафона Зеленский заявил, что на 1-2 декабря планировался госпереворот с участием граждан РФ вместе с некими людьми из окружения самого богатого украинца Рината Ахметова. Однако 1-2 декабря в Киеве обстановка оставалась спокойной.