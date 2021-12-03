Председатель ОБСЕ заявила, что РФ и Ватикан не поддержали резолюцию о гендерном равенстве

СТОКГОЛЬМ, 3 декабря. /ТАСС/. Россия и Ватикан остановили принятие резолюции, увязывающей гендерное равенство и обеспечение безопасности, на встрече Совета министров иностранных дел 57 государств - участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ). Об этом сообщила действующий председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Швеции Анн Линде на пресс-конференции по итогам встречи.

"Ватикан и Россия остановили резолюцию, и я очень сожалею об этом. Я вижу отрицательное развитие в этой области во многих международных организациях. Это делает более сложным продвижение вопроса. Я очень надеялась на принятие решения, я очень расстроена", - сказала она, не уточнив подробности рассмотрения документа.

По ее словам, правительство Швеции "работает над расширением концепции безопасности и подчеркивает важность участия женщин на всех уровнях общества для достижения прочного мира".

СМИД является центральным директивным органом ОБСЕ для обсуждения вопросов в сфере безопасности и существующих угроз, укрепления мер доверия, улучшения сотрудничества в Европе. Заседание созывается один раз в год страной - председателем организации. В ходе работы форума ежегодно ожидается согласование документов и заявлений в случае единогласной поддержки 57 государств-участников. Председательство в ОБСЕ с 1 января 2022 года перейдет к главы МИД Польши Збигнева Рау.