Секретарь Совбеза Украины призвал ускорить формирование Сил территориальной обороны

КИЕВ, 3 декабря. /ТАСС/. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов призвал ускорить формирование командования Сил территориальной обороны украинских вооруженных сил. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Совбеза, ссылаясь на проведенное Даниловым совещание по выполнению требований закона "Об основах национального сопротивления".

"Необходимо в максимально сжатые сроки завершить процесс формирования командования сил территориальной обороны вооруженных сил, региональных органов военного управления, бригад и батальонов сил территориальной обороны с учетом уровня угроз в каждом регионе Украины. Все решения необходимо принимать с точки зрения национальных интересов", - сказал он.

Данилов заявил, что закон "Об основах национального сопротивления", который вводится в действие с 1 января 2022 года, является ключевым для развития целостной системы территориальной обороны Украины "в условиях эскалации гибридной агрессии РФ, обострения ситуации вокруг границ". По его словам, местные органы власти должны активизировать усилия по формированию добровольческих сил территориальной обороны.

Закон "Об основах национального сопротивления" Верховная рада приняла в июле. Согласно документу, национальное сопротивление является составляющей комплексной обороны Украины. Он предусматривает ряд мероприятий в мирное время с целью максимального привлечения граждан к действиям по обеспечению обороны.

Общее руководство национальным сопротивлением осуществляет президент страны, территориальной обороной по всей стране - главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) через командующего Силами территориальной обороны ВСУ. В законе прописаны порядок формирования и комплектования военных частей сил обороны, добровольческих формирований территориальных общин и движения сопротивления, полномочия сил безопасности и сил обороны, государственных органов и местных властей. Определены порядок подготовки, развертывания и ведения обороны, финансирование и материальное обеспечение национального сопротивления, вопросы социальной защиты и ответственности за нарушение законов, которые касаются национального сопротивления.

В Киеве периодически заявляют о якобы существующей военной угрозе со стороны России. При этом президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва не собирается нападать на кого бы то ни было, а так называемая "российская угроза" является выдумкой. По его словам, подобные обвинения в адрес России преследуют цель получения определенных преференций. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что передвижение российских вооруженных сил по территории РФ ни у кого не должны вызывать обеспокоенность, поскольку РФ ни для кого не представляет угрозу.