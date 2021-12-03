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СМИ: в команде вице-президента США наблюдается текучка кадров

По данным портала Axios, некоторые сотрудники офиса не желают, чтобы их ассоциировали с Камалой Харрис

ВАШИНГТОН, 3 декабря. /ТАСС/. В аппарате вице-президента США Камалы Харрис наблюдается текучка кадров, вызванная в том числе опасениями относительно ее политических перспектив. Об этом в пятницу сообщил интернет-портал Axios со ссылкой на источники.

По информации портала, некоторые сотрудники офиса не желают, чтобы их ассоциировали с Харрис. Они предпочли бы работать в предвыборном штабе действующего президента Джо Байдена, если тот будет пытаться переизбраться, или на другого более перспективного кандидата от демократов, если такой появится. Некоторые стремятся к большей финансовой стабильности или хотят устроить личную жизнь. В качестве примеров ухода аппаратчиков Axios приводит главу отдела коммуникаций вице-президента Эшли Этьен и пресс-секретаря Симону Сандерс.

Однако другие источники портала опровергают эти тезисы, прежде всего утверждения о сомнениях в перспективности Харрис. Они указывают, что обновление кадрового состава вполне естественно в свете усталости сотрудников "из-за напряженного графика в течение первого года пребывания Харрис на посту, а также учитывая предвыборную кампанию и сложный процесс передачи власти от предыдущей администрации".

Если аппарат Харрис не справится с "беспорядком в его рядах", это может навредить перспективам избрания и назначения женщин на высокие посты в американской политике, пишет Axios. В истории США женщина еще никогда не занимала президентский пост.

Ранее телеканал CNN, сообщал, что Харрис и ее офис вымотаны отсутствием значимой работы и напряженными отношениями со стороны офиса президента США Джо Байдена. Помимо этого, опустился рейтинг одобрения деятельности вице-президента. Сама Харрис отвергла предположение, что ей не поручают важных заданий, а пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки написала в Twitter, что вице-президент является не только "жизненно важным партнером" Байдена, но еще и представляет собой "решительного лидера, которая занимается ключевыми проблемами в стране".

В марте президент Байден возложил на Харрис обязанности по решению миграционных проблем в стране, которые американские СМИ назвали главной "головной болью" новой администрации. В связи с этим она стала объектом активной критики со стороны республиканцев.

Теги
СШАБайден, ДжоПсаки, ДженХаррис, Камала
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