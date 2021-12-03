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Байден заявил, что готовит комплекс инициатив, касающихся России и Украины

Президент США Джо Байден EPA-EFE/Oliver Contreras/POOL
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Президент США Джо Байден
© EPA-EFE/Oliver Contreras/POOL

ВАШИНГТОН, 3 декабря. /ТАСС/. Президент США Джо Байден готовит комплекс инициатив, касающихся Украины и России, он поддерживает регулярные контакты с союзниками в Европе и Киевом. С таким заявлением американский лидер выступил в пятницу в Белом доме.

"Я постоянно поддерживаю контакт с нашими союзниками в Европе, с украинцами", - отметил он, комментируя ситуацию вокруг Украины. "Что я делаю - так это составляю то, что, как я полагаю, станет самым всеобъемлющим и значимым набором инициатив, направленных на то, чтобы сделать для [президента России Владимира] Путина очень, очень трудным то, что, он, как опасаются люди, может сделать. Но это сейчас прорабатывается", - добавил Байден.

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УкраинаСШАРоссияБайден, Джо
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