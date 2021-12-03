Президент Киргизии поблагодарил Путина за наблюдателей на парламентских выборах

БИШКЕК, 3 декабря. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров поговорил в пятницу по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным, поблагодарив его за участие наблюдателей от РФ в состоявшихся в республике 28 ноября парламентских выборах. Об этом сообщила пресс-служба главы киргизского государства.

"Сегодня, 3 декабря, состоялся телефонный разговор президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Он поблагодарил российскую сторону за активное участие на выборах в качестве наблюдателей, за оказанное содействие в организации голосования кыргызстанцев на территории России, а также за высокую оценку проведения выборов российской стороной", - говорится в сообщении.

В ходе разговора президент Киргизии, по данным пресс-службы, рассказал о прошедших в республике выборах, которые были проведены "в полном соответствии с Конституцией Кыргызстана и международными нормами".

"Стабильность и благоприятная общественно-политическая ситуация в стране будут служить прочным фундаментом для дальнейшего поступательного развития многопланового кыргызско-российского сотрудничества" - цитирует Жапарова пресс-служба.

"Президент Садыр Жапаров выразил признательность Владимиру Путину за регулярно оказываемую поддержку российской стороны в борьбе с распространением коронавирусной инфекции и сопутствующими последствиями, включая поставку очередной партии вакцин "Спутник Лайт" и организацию дополнительных авиарейсов между двумя странами", - отмечается в сообщении.

Лидеры двух государств также договорились продолжить "активный диалог между сторонами на основе союзничества и стратегического партнерства", а также обсудили вопрос "наращивания взаимодействия на евразийском пространстве с учетом предстоящего председательства Кыргызской Республики в Евразийском экономическом союзе в 2022 году".