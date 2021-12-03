Медведчук считает, что Зеленский не будет накалять ситуацию в Донбассе

КИЕВ, 3 декабря. /ТАСС/. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук считает, что президент страны Владимир Зеленский не будет провоцировать обострение ситуации в Донбассе, поскольку это может привести к пагубным последствиям для него самого и всей киевской власти. Такое мнение политик высказал в интервью программе "Пятая студия" на телеканале "Россия-24", текст которого был опубликован в пятницу на сайте ОПЗЖ.

"Я думаю, что если господин Зеленский все правильно понимает (а у меня есть почему-то уверенность, что ему должны это объяснить наши "иностранные партнеры"), то он не будет накалять ситуацию на линии соприкосновения между Украиной и неконтролируемой частью Донбасса", - заявил Виктор Медведчук. "Ибо нагнетание ситуации и невыполнение минских соглашений и договоренностей о перемирии могут привести к пагубным последствиям в отношении Зеленского и всей власти в стране", - добавил он.

Комментируя утверждения западных и украинских политиков о якобы существующей угрозе агрессии со стороны России, Медведчук отметил, что "тут оценки должны давать врачи-психиатры". "Давать всем тем, кто находится во власти, и тем, кто из политиков поддерживает дискуссию на определенном очень живом, красочном, эмоциональном и амбициозном уровне. Вот они должны дать заключение по этому поводу", - считает оппозиционный политик.

В Киеве периодически заявляют о якобы существующей военной угрозе со стороны России. При этом президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва не собирается нападать на кого бы то ни было, а так называемая "российская угроза" является выдумкой.