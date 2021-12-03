Reuters: iPhone служащих Госдепа подверглись хакерской атаке

ТАСС, 3 декабря. Устройства iPhone по меньшей мере девяти сотрудников Госдепартамента подверглись хакерским атакам за последние несколько месяцев. Об этом в среду сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Смартфоны были взломаны у сотрудников Госдепа, работающих в Уганде или занимающихся вопросами, связанными с этой страной. Хакерские атаки были совершены при помощи программного обеспечения, разработанного израильской компанией NSO Group. По данным агентства Reuters, это самый крупный из известных случаев взлома устройств американских чиновников при помощи технологий этой компании.

На данный момент установить личность хакера не удалось.

В конце ноября корпорация Apple подала иск в отношении компании NSO Group и ее материнской компании Q Cyber Technologies, чтобы привлечь их к ответственности за слежку за пользователями устройств Apple при помощи шпионского программного обеспечения.