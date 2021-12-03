Медведчук считает, что Зеленский мстит Ахметову за критику со стороны его СМИ

КИЕВ, 3 декабря. /ТАСС/. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук считает, что президент страны Владимир Зеленский мстит Ринату Ахметову за критику, которая звучит в его адрес на принадлежащих бизнесмену телеканалах. Такое мнение политик высказал в интервью программе "Пятая студия" на телеканале "Россия-24", текст которого был опубликован в пятницу на сайте ОПЗЖ.

"Прошло определенное время, и наступил новый виток падения рейтингов и Зеленского, и [его] партии "Слуга народа". Надо это чем-то компенсировать. Сегодня это государственные перевороты, упоминания известных людей по поводу государственного переворота, фактически это процесс или политика мести этому человеку и многим другим, кто не согласен с политикой Зеленского. Потому что каналы этого человека (я прямо говорю это каналы Ахметова) начали реально реализовывать свободу слова на своих экранах, и это ужас в сознании Зеленского и его команды", - заявил Медведчук.

Он провел параллель между заявлением Зеленского о том, что Ахметов может быть причастен к подготовке переворота на Украине, и обвинениями в государственной измене, которые ранее украинская прокуратура предъявила Медведчуку. "Это не что иное, как месть по отношению к этому человеку [Ахметову], как и ко всем другим: к "Оппозиционной платформе За жизнь", к представителям партии, в том числе и ко мне. Потому что Зеленского не устраивает сегодня позиция тех, кто его не воспринимает, кто раскрывает людям глаза и кто сорвал с него маску, с вот этого благодетеля [Зеленского], который к чему-то стремится, но ничего не достиг и не имеет шансов достичь", - считает глава политсовета ОПЗЖ.

Медведчук также назвал личной местью объявленную Зеленским "борьбу с олигархами". "Я бы сказал, что речь идет о сведении счетов, сведении Зеленским счетов с теми олигархами (или по-другому с теми состоятельными людьми), которые не представляют его интересы, которые критически настроены по отношению к нему <...>", - пояснил свою точку зрения политик. По его словам, когда принадлежащие этим людям СМИ "обоснованно <...> критикуют эту власть за то, что она ничего не делает для людей и для страны, это не подходит Зеленскому".

Конфронтация Зеленского и Ахметова

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами 26 ноября заявил, что в стране на 1-2 декабря готовился государственный переворот и что в него пытаются втянуть бизнесмена Рината Ахметова, который считается самым богатым человеком на Украине по версии журнала "Форбс". Однако в указанные дни в Киеве обстановка оставалась спокойной.

Парламент Украины в конце сентября принял закон о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с влиянием олигархов, в начале ноября его подписал Зеленский. Закон предполагает создание реестра лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов). Им запрещено делать взносы в поддержку политических партий и участвовать в так называемой большой приватизации. Ринат Ахметов заявил, что намерен обратиться в международные суды, если его признают олигархом в соответствии с новым украинским законом.