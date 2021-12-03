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Блинкен: Байден в разговоре с Путиным заявит о настрое США на стабильные отношения с РФ

Байден в разговоре с Путиным заявит о настрое США на стабильные отношения с РФ - Блинкен.

Кризис на Украине
Блинкен: РФ и Украине следует продемонстрировать готовность выполнять минские соглашения
Госсекретарь США отметил, что до сих пор большая их часть не воплощена в жизнь
Блинкен: РФ и Украине следует продемонстрировать готовность выполнять минские соглашения
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