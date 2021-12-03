Псаки прокомментировала заявления о недопустимости вступления Украины в НАТО

ВАШИНГТОН, 3 декабря. /ТАСС/. Решение о членстве той или иной страны в НАТО принимают входящие в альянс государства, а не Россия. Об этом сообщила в пятницу на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя заявления о недопустимости вступления Украины в НАТО.

"Вопрос о том, кто является членом альянса, решают страны НАТО, а не Россия", - сказала она.

"Важно помнить, кто является в этой ситуации провокатором, - добавила Псаки. - И это не Соединенные Штаты".

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал НАТО начать предметные переговоры с целью предоставления России "надежных и долгосрочных гарантий безопасности". Он подчеркнул, что Москва будет настаивать в диалоге с Вашингтоном и его союзниками "на выработке конкретных договоренностей", исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих РФ систем оружия в непосредственной близости от ее территории. Президент уточнил, что России "нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства".