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Нехаммер проинформировал президента Австрии о предстоящей реорганизации правительства

Александер Ван дер Беллен собирается провести личные беседы со всеми новыми кандидатами в правительство, чтобы быть уверенным в их профессионализме

ВЕНА, 3 декабря. /ТАСС/. Назначенный председателем Австрийской народной партии (АНП) Карл Нехаммер, который стал кандидатом на пост нового канцлера Австрии, проинформировал президента республики Александера Ван дер Беллена о предстоящих перестановках в кабинете министров.

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"С сегодняшнего дня мы знаем, что действующий министр внутренних дел Карл Нехаммер становится шефом АНП и должен служить новым канцлером. Целый ряд министерств должны возглавить новые люди. Нехаммер проинформировал меня перед пресс-конференцией об изменении руководства АНП и кандидатах в члены правительства. Мы обсудили дальнейшие шаги. Обобщая все это, можно констатировать: Австрии предстоит реорганизация правительства", - заявил в пятницу в телеобращении глава государства.

Президент собирается провести личные беседы со всеми новыми кандидатами в правительство, чтобы быть уверенным в их профессионализме.

В пятницу президиум Австрийской народной партии, входящей в правительственную коалицию в Австрии вместе с партией "Зеленые", после отставки своего лидера Себастьяна Курца назначил на его место министра внутренних дел Карла Нехаммера. Нехаммер стал кандидатом на пост канцлера республики вместо главы правительства Александера Шалленберга и предложил кандидатуры новых министров от партии.

2 декабря экс-канцлер Курц объявил об уходе из политики. В октябре он уже покинул пост канцлера из-за ведущегося в отношении него расследования по подозрению в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием.

Теги
АвстрияВан дер Беллен, Александер
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