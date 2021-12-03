Блинкен заявил, что НАТО не стремится к агрессии против России

"Думаю, важнее всего то, - а президент [РФ Владимир] Путин, похоже, не принимает это во внимание или игнорирует, - что НАТО является оборонным альянсом, прозрачным альянсом", - сказал Блинкен, комментируя заявления о том, что Москва считает красными линиями, в частности, дальнейшее приближение инфраструктуры НАТО к российским границам и размещение на территории Украины ударных комплексов, а также гиперзвукового оружия.

"Это не альянс, нацеленный на Россию, это не альянс, который намерен прибегнуть к агрессивным действиям против России", - продолжил госсекретарь США. По его версии, "единственная агрессия, которую видели в этом регионе в последние годы, к сожалению, исходила со стороны России - сначала в отношении Грузии, а потом Украины". "Так что, думаю, это очень ошибочный взгляд на вещи", - добавил Блинкен.

"Единственная угроза, которая сейчас существует, - это угроза возобновления российской агрессии против Украины", - утверждал он. "Мы очень хотим, чтобы этого не произошло", - добавил шеф американской дипломатии.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине постоянно звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. В Москве подобные утверждения называют пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что это может делаться с целью оправдания провокаций в Донбассе, и предупредил, что попытки силового решения проблемы на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. Он также заверил, что Россия приложит все возможные усилия для того, чтобы помочь Украине урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность нормандскому формату и Минским соглашениям.