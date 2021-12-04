Глава Минздрава Грузии заявила, что Саакашвили не нуждается в лечении за рубежом

ТБИЛИСИ, 4 декабря. /ТАСС/. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили получает необходимую медицинскую помощь на родине и не нуждается в переводе за рубеж, заявила в пятницу глава Минздрава республики Екатерина Тикарадзе в интервью грузинскому телеканалу Rustavi 2 .

"Я не представляю, чтобы у грузинских врачей не было достаточной компетенции для обеспечения пациента [Саакашвили] всем необходимым. Исходя из этого, мы не вели никаких консультаций, чтобы доставить пациента за рубеж и там продолжить его лечение", - сказала Тикарадзе.

На вопрос журналиста, когда планируется выписка Саакашвили из военного госпиталя Гори и его перевод в тюрьму, министр ответила, что все зависит от процесса восстановления здоровья осужденного. "На данном этапе его выписка не планируется, так как помимо начала приема пищи пациенту необходимы другие процедуры. Важным является то, чтобы он был полностью восстановлен, только после этого возможна будет его выписка", - добавила министр.

Саакашвили вернулся в Грузию незадолго до первого тура муниципальных выборов, проходивших в стране в начале октября, после чего был задержан и помещен в тюрьму. Бывший грузинский лидер объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным. 20 ноября его доставили в военный госпиталь Гори из тюремной больницы на окраине Тбилиси, куда он был помещен 8 ноября.

Экс-президент покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены вердикты. Саакашвили заочно приговорили к трем и шести годам заключения. 20 октября ему предъявили обвинение в незаконном пересечении границы, которое предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. В последние годы экс-президент проживал на Украине и имеет гражданство этой страны.