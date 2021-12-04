Bloomberg: Турция продала Украине гораздо больше беспилотников Bayraktar, чем сообщалось

НЬЮ-ЙОРК, 4 декабря. /ТАСС/. Турция продала Украине значительно больше беспилотников Bayraktar TB2, чем было известно ранее, а в будущем могут последовать и новые поставки. Об этом сообщило в пятницу агентство Bloomberg.

По данным агентства, которое ссылается на источники в правительственных структурах Турции, речь идет о нескольких десятках аппаратов. Еще по меньшей мере 24 беспилотника планируется поставить Украине в будущем. Официальные представители турецкого правительства и производителя беспилотников Baykar не стали комментировать данную информацию.

Украина заключила с Турцией в 2018 году контракт на покупку, по неофициальным данным, шести беспилотников Bayraktar TB2 и трех станций управления к ним. Поставки были завершены в ноябре 2019 года. Сумма контракта составила $69 млн.

Bayraktar TB2 - ударный беспилотник турецкого производства с радиусом действия 150 км, крейсерской скоростью 130 км/ч и полезной нагрузкой до 50 кг. Он оснащен системой автоматического взлета и посадки. Эти аппараты сыграли одну из решающих ролей в успехе азербайджанской армии в боевых действиях в Карабахе в 2020 году.