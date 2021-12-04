Блинкен назвал взаимосвязанными ситуацию на Украине, мигрантов в Европе и "Северный поток"

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен полагает, что нынешняя ситуация вокруг Украины, миграционный кризис на границах Белоруссии с Евросоюзом, а также проект газопровода "Северный поток - 2" связаны между собой. Такую точку зрения он изложил, выступая в пятницу на онлайн-форуме Reuters Next.

Шефу американской дипломатии был задан вопрос о том, считает ли он "военную угрозу в отношении Украины", ситуацию с мигрантами на белорусской границе, а также "Северный поток - 2" "скоординированной геополитической стратегией" Москвы, которая таким образом якобы может оказывать давление на Европу. "Что ж, вероятно, да. Иначе говоря, все эти явления имеют место, и они связаны друг с другом", - ответил Блинкен. "То, что мы видим в Белоруссии на границе с тремя странами, <...> и в то же время растущее давление на Украину, а также, да, энергетика тоже, особенно в преддверии зимы. Все это складывается воедино", - сказал он.

В последнее время в государствах Запада, а также на Украине постоянно звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. В Москве подобные утверждения называют пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что это может делаться с целью оправдания провокаций в Донбассе, и предупредил, что попытки силового решения проблемы на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Миграционный кризис на границах Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились беженцы, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе, некоторые из них попытались проникнуть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Позже порядка 2 тысяч человек разместили в транспортно-логистическом центре в Брузгах недалеко от границы с Польшей, где были созданы условия для временного пребывания, сейчас их там порядка тысячи. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко говорит, что в этой ситуации виноваты именно страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально это планировалось сделать до конца 2019 года, однако из-за санкций США процесс затормозился. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что газопровод является исключительно коммерческим проектом, который реализуется совместно с европейскими партнерами.