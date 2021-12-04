Байден заявил, что надеется провести "долгий разговор" с Путиным

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Президент США Джо Байден сообщил, что надеется провести с российским лидером Владимиром Путиным "долгий разговор". Американский лидер отвечал на вопросы журналистов перед тем, как отправиться в пятницу из Вашингтона в свою резиденцию в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд).

"Мы давно знаем о действиях России. Я ожидаю, что у нас будет долгий разговор с Путиным", - сказал Байден, коснувшись ситуации на российско-украинской границе.

Главу государства попросили прокомментировать заявления о том, что Москва считает красными линиями, в частности, дальнейшее приближение инфраструктуры НАТО к российским границам и размещение на территории Украины ударных комплексов, а также гиперзвукового оружия. "Я не признаю ничью красную линию", - сказал Байден.