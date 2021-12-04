В Узбекистане заявили, что демократические реформы в стране приобрели необратимый характер

НУР-СУЛТАН, 4 декабря. /ТАСС/. Власти Узбекистана намерены продолжить широкомасштабные демократические реформы в политической, экономической и социальной сферах жизни страны. Об этом заявил президент республики Шавкат Мирзиёев в опубликованном в субботу интервью газете "Казахстанская правда".

"С первых дней моей деятельности на посту президента мы поставили перед собой задачу модернизации страны и формирования благоприятных условий для ее прогресса. В этих целях в 2017-2021 годах реализовали стратегию действий по пяти приоритетным направлениям. К настоящему времени проводимые широкомасштабные, последовательные и системные демократические реформы приобрели необратимый характер", - сказал он.

По его словам, логическим продолжением прежней концепции стала разработанная стратегия развития Нового Узбекистана. "Центральное место в ней занимают задачи по построению народного и гуманного государства, обеспечивающего законные интересы и благополучие каждого своего гражданина, независимо от его национальности, языка и религии, на основе дальнейшего развития свободного гражданского общества, одним словом, полному воплощению в жизнь нашего приоритетного принципа "Во имя чести и достоинства человека". Отныне свою деятельность мы организуем в рамках новой парадигмы "человек - общество - государство", - пояснил Мирзиёев.

Он также заявил, что республика и впредь будет наращивать темпы роста национальной экономики, обеспечивать постоянный рост валового внутреннего продукта на душу населения за счет стимулирования частного сектора и увеличения его доли в структуре экономики, а также привлечения прямых иностранных инвестиций. "Чтобы к 2030 году Узбекистан мог войти в ряд государств с доходами на душу населения выше среднего уровня", - указал лидер страны.

При этом президент отметил, что главными критериями работы властей останутся обеспечение в Узбекистане мира и безопасности, верховенства закона, реализация справедливой социальной политики, а также усиление реформ в духовно-просветительской сфере на основе концепции "Новый Узбекистан - просвещенное общество".

"Несомненно, достижение этих целей невозможно без взаимодействия с нашими ближайшими соседями - государствами Центральной Азии. Казахстан в этом ряду занимает очень важное место, обладая серьезным политическим, финансово-экономическим, демографическим потенциалом, и тоже заинтересован в сближении государств и народов Центральной Азии", - сказал Мирзиёев, который 5-6 декабря посетит Казахстан с государственным визитом.