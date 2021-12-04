США заверили Украину в поддержке в случае обострения ситуации на границе

КИЕВ, 4 декабря. /ТАСС/. США окажут Украине помощь в случае обострения ситуации на границе страны. Об этом заявила временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин на встрече с главой МВД Денисом Монастырским.

Что известно о ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе

"Кристина Квин заверила о готовности США продолжать поддержку МВД Украины в случае обострения ситуации на границе Украины", - говорится в субботу в сообщении украинского МВД. Отмечается, что переговоры были посвящены теме усиления взаимодействия сторон в контексте возможного усиления напряженности на границе страны.

Монастырский заявил на встрече, что этот вопрос и ранее был на повестке дня у сторон, однако в настоящее время он "нуждается в усиленном внимании".

Министр обороны Алексей Резников заявлял, выступая в Верховной раде в пятницу, что Вооруженные силы Украины готовы выполнить свою часть работы, если будет расти уровень угрозы атаки мигрантов с территории Белоруссии.

На границе Белоруссии с Польшей, Латвией и Литвой, куда с начала года устремились мигранты, возник кризис, который обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и попытались попасть на сопредельную территорию. В связи с этой ситуацией силовые структуры Украины стянули дополнительные подразделения к границе с Белоруссией и проводят в приграничных областях учения.