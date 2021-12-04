Сепаратисты из штата Оромия объявили о начале наступления на столицу Эфиопии

ПРЕТОРИЯ, 4 декабря. /ТАСС/. Руководство сепаратистской "Армии освобождения Оромо" (АОО) объявило о начале наступления на столицу Эфиопии Аддис-Абебу. Об этом сообщил в субботу сомалийский новостной портал Somali Guardian со ссылкой на заявление АОО.

В нем говорится, что отряды "Армии освобождения Оромо" быстрыми темпами приближаются к Аддис-Абебе. Наступление на столицу ведется с юга и запада. Проверить данную информацию из независимых источников пока не удается.

Между тем правительственные силы Эфиопии продолжают развивать успех начатого ими на минувшей неделе крупного наступления на севере страны на повстанцев Тыграя и их союзников, включая АОО. Федеральные войска взяли в пятницу в штате Амхара четыре города, которые были с октября в руках повстанцев. В ходе наступления, которым руководит прибывший 25 ноября на фронт премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, правительственные силы освободили от повстанцев более 20 городов в Амхаре и соседнем штате Афар. При этом федеральные части вернули контроль над рядом крупнейших транспортных узлов в этой части страны. Отряды повстанцев отходят на север, к административной границе штата Тыграй.

Девять повстанческих группировок, включая Народный фронт освобождения Тыграя и "Армию освобождения Оромо", подписали 5 ноября соглашение в целях совместной борьбы с федеральным правительством Эфиопии. "Армия освобождения Оромо" является военным крылом партии "Фронт освобождения Оромо". Своей целью лидеры группировки объявили достижение независимости штата Оромия - самого густонаселенного региона Эфиопии.