В Баку объяснили отказ от встречи глав МИД Азербайджана и Армении

БАКУ, 4 декабря. /ТАСС/. Азербайджанская сторона отказалась проводить встречу между министром иностранных дел республики Джейхуном Байрамовым и его армянским коллегой Араратом Мирзояном в Стокгольме из-за незаконной поездки армянских депутатов в Карабах, сообщила в субботу пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

"Как известно, 2-3 декабря в Стокгольме прошло заседание СМИД ОБСЕ, в работе которого принимал участие и азербайджанский министр. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ предложили провести на полях этого мероприятия встречу между главами МИД Азербайджана и Армении, и наша страна всегда выступает за диалог. <...> В то же время, за несколько часов до намеченной встречи стало известно о совершенной армянской стороной провокации - незаконной поездке группы депутатов парламента Армении на территорию Азербайджана. В ответ на эти действия азербайджанская сторона посчитала проведение встречи двух министров нецелесообразным", - говорится в сообщении ведомства.

В МИД подчеркнули, что военно-политические провокации Армении продолжаются, несмотря на предпринимаемые Азербайджаном шаги для нормализации двусторонних отношений. "Такая позиция Еревана наносит ущерб усилиям по установлению мира в регионе", - отмечается в сообщении.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. 9 ноября того же года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в регионе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и в Лачинском коридоре разместили российских миротворцев.