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Кризис в Сирии

В США заявили, что нанесли удар по главарю "Аль-Каиды" в Сирии

По словам официального представителя Центрального командования ВС США Билла Урбана, возможны жертвы среди мирного населения

ТАСС, 4 декабря. Соединенные Штаты 3 декабря нанесли удар по одному из главарей террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ) в Сирии. Об этом телеканалу Fox News сообщил официальный представитель Центрального командования ВС США Билл Урбан.

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Удар был нанесен с помощью беспилотника недалеко от Идлиба. Как отметил Урбан, согласно первичному анализу, возможны жертвы среди мирного населения. Началось расследование последствий удара.

Белый дом не ответил на просьбу телеканала прокомментировать сообщение.

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