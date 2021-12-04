В США заявили, что нанесли удар по главарю "Аль-Каиды" в Сирии

ТАСС, 4 декабря. Соединенные Штаты 3 декабря нанесли удар по одному из главарей террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ) в Сирии. Об этом телеканалу Fox News сообщил официальный представитель Центрального командования ВС США Билл Урбан.
Удар был нанесен с помощью беспилотника недалеко от Идлиба. Как отметил Урбан, согласно первичному анализу, возможны жертвы среди мирного населения. Началось расследование последствий удара.
Белый дом не ответил на просьбу телеканала прокомментировать сообщение.