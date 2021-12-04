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Назарбаев объяснил, почему Казахстан не признал Крым российским

По словам первого президента Казахстана, тогда нужно было бы также признать Южную Осетию, Абхазию и Косово
Нурсултан Назарбаев Валерий Шарифулин/ТАСС
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Нурсултан Назарбаев
© Валерий Шарифулин/ТАСС

НУР-СУЛТАН, 4 декабря. /ТАСС/. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, почему республика в 2014 году не признала Крым российским.

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"Был референдум [в Крыму о воссоединении с Россией]. Мы не признали Крым российским, потому что тогда надо было [бы] мне признать [Южную] Осетию, Абхазию, Косово, Косово тоже нас просит, чтобы мы [их] признали", - сказал он в показанном в субботу фильме "Qazaq. History of The Golden Man" ("Казах. История золотого человека"), основанном на его интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

При этом Назарбаев напомнил, что и украинскую сторону Казахстан тогда не поддержал. "Все это возникло за счет переворота, который случился в Киеве. Люблю Украину, я там учился и переживаю за то, что происходит", - указал первый президент республики.

Теги
КазахстанРоссияНазарбаев, Нурсултан АбишевичКрым
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