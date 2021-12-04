Назарбаев объяснил, почему Казахстан не признал Крым российским

"Был референдум [в Крыму о воссоединении с Россией]. Мы не признали Крым российским, потому что тогда надо было [бы] мне признать [Южную] Осетию, Абхазию, Косово, Косово тоже нас просит, чтобы мы [их] признали", - сказал он в показанном в субботу фильме "Qazaq. History of The Golden Man" ("Казах. История золотого человека"), основанном на его интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

При этом Назарбаев напомнил, что и украинскую сторону Казахстан тогда не поддержал. "Все это возникло за счет переворота, который случился в Киеве. Люблю Украину, я там учился и переживаю за то, что происходит", - указал первый президент республики.