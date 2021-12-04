Экс-премьер Литвы назвал целью Вильнюса победу революции в Белоруссии

ВИЛЬНЮС, 4 декабря. /ТАСС/. Стратегической целью Литвы является смена власти в Белоруссии в результате революции. Об этом в субботу на форуме, организованном правящей консервативной партией "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы", заявил экс-премьер балтийской республики, депутат Сейма (парламента) Андрюс Кубилюс, с 2003 года по 2015 год возглавлявший партию.

"Нашей целью прежде всего является победа демократической революции в Белоруссии, чтобы граница Литвы с демократиями, которые между собой не воюют, проходила не в 30 км от Вильнюса (расстояние от столицы до границы с Белоруссией - прим. ТАСС), а в 400 км от Москвы", - утверждал он.

Политик в своем выступлении апеллировал к историческому опыту. "Это для нас является уроком прошлого: если у Литвы нет нормальных соседей на востоке, страдаем прежде всего мы сами", - утверждал также Кубилюс.

В Белоруссии в августе прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, второе место заняла оппозиционер Светлана Тихановская. Она не признала результаты выборов и выехала в Литву. Постепенно вокруг нее сформировалась группировка оппозиционеров, устремившихся вслед за своим лидером в балтийскую республику.

Согласно данным департамента миграции при МВД Литвы, по гуманитарному исключению, установленному правительством, с начала политического кризиса в Белоруссии после президентских выборов Вильнюс выдал белорусским гражданам 6 750 разрешений на въезд в страну. Несколько сотен человек затем получили убежище в Литве.