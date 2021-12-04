Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о нарушении госграницы украинским вертолетом Ми-8

МИНСК, 4 декабря. /ТАСС/. Украинский военный вертолет Ми-8 во время учений нарушил государственную границу Белоруссии. Об этом сообщил в субботу Госпогранкомитет Белоруссии.

"Сегодня, 4 декабря, около 12 часов на белорусско-украинской границе в районе пункта пропуска "Новая Рудня" Мозырского погранотряда зафиксировано нарушение воздушного пространства Республики Беларусь со стороны Украины", - отмечается в сообщении.

В комитете проинформировали, что украинский военный вертолет Ми-8 на высоте около 100 м пересек государственную границу и залетел на глубину до 1 км на территорию Белоруссии. "По данному инциденту проинформирована украинская сторона", - отметили в погранкомитете.

На границе Белоруссии с Польшей, Латвией и Литвой, куда с начала года устремились мигранты, возник кризис, который обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и попытались попасть на сопредельную территорию. В связи со сложившейся ситуацией с мигрантами силовые структуры Украины стянули дополнительные подразделения к границе с Белоруссией и проводят в приграничных областях учения.