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Reuters: Байден и Путин поговорят по видеосвязи 7 декабря

По данным агентства, президент США рассчитывает обсудить с российским лидером ситуацию вокруг Украины и широкий спектр других вопросов
© Сергей Ильин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Президент США Джо Байден и российский лидер Владимир Путин проведут во вторник, 7 декабря, звонок по защищенной видеосвязи. Об этом сообщает в субботу агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

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Отмечается, что Байден рассчитывает обсудить с Путиным ситуацию вокруг Украины. В частности, американский лидер планирует заявить об обеспокоенности военной активностью РФ около границ с Украиной, а также поддержке Вашингтоном суверенитета и территориальной целостности Украины. Байден также намерен затронуть широкий спектр других вопросов.

В Белом доме на просьбу ТАСС подтвердить эту информацию пока не ответили.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал о том, что президенты в ходе встречи по видеосвязи рассмотрят двусторонние дела, актуальные вопросы международной повестки, в том числе Афганистан, Иран, внутриукраинский кризис, Ливию и, возможно, Сирию. Кроме того, добавил Ушаков, лидеры обсудят ход диалога по стратегической стабильности и наверняка поднимут тему реализации российской инициативы, предусматривающей проведение саммита постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаСШАРоссияБайден, Джо
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