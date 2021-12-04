СМИ: саперы уничтожили взрывное устройство на митинге Эрдогана

АНКАРА, 4 декабря. /ТАСС/. Сотрудники сил безопасности Турции уничтожили в субботу взрывное устройство в городе Сиирт, где проходил митинг президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщила газета Cumhuriyet.

Бомба с дистанционным управлением была обнаружена под машиной полицейского, который был задействован в обеспечении безопасности на митинге. Как уточнила газета, устройство было обнаружено "в последний момент" и уничтожено незадолго до начала выступления Эрдогана.

Сиирт расположен на юго-востоке страны. Президент Турции прибыл в субботу в этот город, чтобы выступить перед своими сторонниками.