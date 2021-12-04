Глава Пентагона заявил, что США привержены идее защиты Украины

Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Госдеп: РФ и Китай вместе с США несколько разочарованы ходом переговоров с Ираном в Вене

По словам представителя ведомства, Вашингтон может принять новые меры против Тегерана за саботаж переговоров в Вене

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