Глава Пентагона заявил, что США привержены идее защиты Украины

НЬЮ-ЙОРК, 4 декабря. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин в субботу заявил, что США привержены идее защиты территории Украины, но ушел от ответа на вопрос, считает ли Вашингтон возможным российское вторжение.
"Мы остаемся очень обеспокоены ситуацией и продолжим внимательно следить за ней, - сказал он на форуме, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана. - Мы привержены защите суверенной территории Украины".
США продолжают рассматривать различные способы оказания помощи Украине по защите своей территории, заявил глава Пентагона.