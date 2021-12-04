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Кризис на Украине
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Глава Пентагона заявил, что США привержены идее защиты Украины

Ллойд Остин ушел от ответа на вопрос, считает ли Вашингтон возможным российское вторжение
Глава Пентагона Ллойд Остин Olivier Douliery/Pool via AP
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Глава Пентагона Ллойд Остин
© Olivier Douliery/Pool via AP

НЬЮ-ЙОРК, 4 декабря. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин в субботу заявил, что США привержены идее защиты территории Украины, но ушел от ответа на вопрос, считает ли Вашингтон возможным российское вторжение.

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"Мы остаемся очень обеспокоены ситуацией и продолжим внимательно следить за ней, - сказал он на форуме, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана. - Мы привержены защите суверенной территории Украины".

США продолжают рассматривать различные способы оказания помощи Украине по защите своей территории, заявил глава Пентагона.

Теги
УкраинаСШАРоссияКризис на УкраинеОстин, Ллойд
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