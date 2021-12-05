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Белый дом подтвердил проведение видеозвонка Путина и Байдена 7 декабря

Президенты России и США обсудят ряд двусторонних вопросов, в том числе стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы, говорится в заявлении пресс-секретаря Джен Псаки
© Михаил Метцель/POOL/ТАСС

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /ТАСС/. Белый дом подтвердил планы проведения во вторник, 7 декабря, звонка по защищенной видеосвязи между президентом США Джо Байденом и российским лидером Владимиром Путиным.

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"Лидеры обсудят целый ряд тем в отношениях США и России, в том числе стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы", - говорится в распространенном в субботу заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

"Президент Байден подчеркнет обеспокоенность США военной активностью России на границе с Украиной и вновь подтвердит поддержку со стороны Соединенных Штатов суверенитета и территориальной целостности Украины", - отметила также она.

В пятницу помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал о том, что президенты в ходе встречи по видеосвязи рассмотрят двусторонние дела, актуальные вопросы международной повестки, в том числе Афганистан, Иран, внутриукраинский кризис, Ливию и, возможно, Сирию. Кроме того, добавил Ушаков, лидеры обсудят ход диалога по стратегической стабильности и наверняка поднимут тему реализации российской инициативы, предусматривающей проведение саммита постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаСШАРоссияБайден, ДжоПсаки, Джен
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