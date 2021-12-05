Глава Пентагона заявил, что США не пытаются создать аналог НАТО в Азии

НЬЮ-ЙОРК, 5 декабря. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин заявил в субботу, что Соединенные Штаты не намерены создавать антикитайскую коалицию или аналог НАТО в Азии.

"В состоянии войны и мира мы всегда сильнее, когда работаем вместе с нашими друзьями. Это определяет наш подход к вызову, связанному с Китаем. Нет, мы не хотим азиатскую версию НАТО и не пытаемся создать антикитайскую коалицию", - сказал он на форуме, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана, и подчеркнул, что американская администрация "не просит выбирать между Соединенными Штатами и Китаем". Глава американского оборонного ведомства добавил, что вместо создания каких-либо блоков страна работает над "продвижением международной свободной стабильной системы".

Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. Соглашение предусматривает, в частности, планы строительства Австралией как минимум восьми атомных подводных лодок по технологиям США, а также переоснащения ее вооруженных сил американскими крылатыми ракетами. В настоящее время АПЛ не стоят на вооружении Австралии.

Негативную реакцию оглашение планов создания нового альянса вызвало у России и Китая. Президент России Владимир Путин заявил в середине октября в интервью американскому телеканалу CNBC, что создание AUKUS подрывает региональную стабильность. Помимо этого, Малайзия и Индонезия - крупнейшие государства Юго-Восточной Азии - выступают с резкой критикой в отношении планов Канберры к 2036 году создать при помощи американских технологий атомный подводный флот.