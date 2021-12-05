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Bloomberg: Лавров и Блинкен поспорили из-за Украины

По данным агентства, словесная пикировка между главами внешнеполитических ведомств России и США произошла в Стокгольме 1 декабря на торжественном обеде перед заседанием Совета министров иностранных дел ОБСЕ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен (справа налево) Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Описание
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен (справа налево)
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 5 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен поспорили на повышенных тонах из-за ситуации на Украине. Об этом в субботу сообщило агентство Bloomberg.

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По его сведениям, словесная пикировка произошла в Стокгольме 1 декабря на торжественном обеде перед заседанием Совета министров иностранных дел ОБСЕ. В ходе мероприятия Лавров взял слово и сказал, что события 2014 года на Украине были государственным переворотом. Помимо этого он заявил, что НАТО и Евросоюз намеренно подавляют инакомыслие и пытаются запугать Россию.

В ответ на это глава американского внешнеполитического ведомства заявил, что силы, якобы лояльные Виктору Януковичу, были причастны к расстрелу мирных протестующих в Киеве в 2014 году, а также подчеркнул, что НАТО является оборонительным альянсом.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Песков также заверял, что Россия прилагает все возможные усилия для того, чтобы помочь Украине урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность "нормандскому формату" и минским соглашениям.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичУкраинаСШАРоссияБлинкен, Энтони
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