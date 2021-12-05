Советник по нацбезопасности ОАЭ посетит Иран 6 декабря

ТЕГЕРАН, 5 декабря. /ТАСС/. Советник по национальной безопасности президента ОАЭ Тахнун бин Заед посетит 6 декабря Иран. Об этом сообщает в воскресенье агентство ISNA.

Отмечается, что политик прибудет в Тегеран по приглашению секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.

24 ноября заместитель главы МИД Ирана Али Багери заявил, что Тегеран и Абу-Даби договорились открыть новую страницу в двусторонних отношениях.

ОАЭ понизили уровень дипломатического представительства в Иране после того, как иранские демонстранты, возмущенные фактом казни шиитского священнослужителя Нимр ан-Нимры в Саудовской Аравии в 2016 году, ворвались на территорию саудовского посольства в Тегеране.