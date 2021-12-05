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Польские пограничники задержали в Балтийском море российский сухогруз

Польский сайт "Морской портал" утверждает, что капитан сухогруза и двое офицеров находились в нетрезвом состоянии
© EPA-EFE/Jan Dzban, архив

ВАРШАВА, 5 декабря. /ТАСС/. Пограничники Польши задержали в субботу в Гданьском заливе Балтийского моря российский сухогруз "Руслана". Об этом сообщил специализированный польский сайт "Морской портал".

По его информации, судно, принадлежащее транспортной компании из Санкт-Петербурга, "шло со скоростью 11 узлов прямо в направлении пляжа на Собешевском острове <...> за пределами выделенного водного пути".

Инцидент произошел в субботу около 04:00 (06:00 мск). Экипаж не отвечал на вызовы пограничных служб, к судну отправились спасатели и пограничники. В километре от пляжа сухогруз совершил разворот на 180 градусов, избежав выхода на мель. "Российское судно, идущее из Клайпеды, в последний момент избежало выхода на мель у берегов Собешевского острова в Гданьске", - информировал портал.

Он утверждает, что капитан сухогруза и двое офицеров находились в нетрезвом состоянии. По информации польских СМИ, судно задержано и в Польше из-за произошедшего начато разбирательство с участием, в частности, Морского управления в Гдыне. Согласно данным портала Marine Traffic, судно находится сейчас в порту Гданьска.

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