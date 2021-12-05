Военная база США в Эт-Танфе подверглась атаке

ТАСС, 5 декабря. Военная база США и западной коалиции, расположенная близ сирийского населенного пункта Эт-Танф, подверглась в воскресенье нападению. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya .

По его данным, несколько ударов было нанесено по району близ базы коалиции в Эт-Танфе, расположенной в сирийской провинции Хомс близ границы с Ираком.

Как сообщило сирийское телевидение, на территории самой базы были слышны звуки нескольких взрывов.

Сведений о возможном причиненном ущербе или пострадавших в результате инцидента не поступало.

В конце октября база в Эт-Танфе подверглась ракетному обстрелу и ударам беспилотных летательных аппаратов. Представитель американского командования в Ираке тогда подтвердил факт нападения на этот объект, уточнив, что военнослужащие США не понесли потерь, был нанесен только материальный урон.

В ноябре газета The New York Times сообщила, что базу в Эт-Танфе атаковали проиранские формирования в качестве ответа на израильские авиаудары по их базам, расположенным на территории Сирии.