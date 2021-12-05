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Полиция Украины открыла уголовное дело по факту проявления антисемитизма в Ровно

Уголовное дело возбудили в связи с повреждением праздничного светильника, установленного на площади Независимости по случаю Хануки

КИЕВ, 5 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции города Ровно на западе Украины возбудили уголовное дело в связи с повреждением праздничного светильника, установленного на площади Независимости по случаю Хануки. Об этом в воскресенье сообщили в Объединенной еврейской общине Украины.

"Полиция Ровно открыла уголовное производство по статье "Хулиганство" Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении в Telegram-канале общины. Данный светильник, уточнили в организации, уже восстановлен. Однако в общине подчеркнули, что еще до этого акта вандализма ее членам поступали угрозы.

Днем ранее в Объединенной еврейской общине Украины сообщали, что в Ровно повреждена ханукия. Была разрушена большая часть ее светильников, а также распределительный щит. Это стало третьим за неделю случаем антисемитизма на Украине. 29 ноября подобную ханукию повредили в Днепре, а 30 ноября - в Киеве.

Ханука отмечается в течение восьми дней по еврейскому календарю. В 2021 году они приходятся на период с 29 ноября по 6 декабря.

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