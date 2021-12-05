Посольство ФРГ в Кабуле может возобновить работу в начале 2022 года

ТАСС, 5 декабря. Посольство Германии в Афганистане может возобновить работу в начале следующего года. Об этом сообщил специальный уполномоченный германского правительства по Афганистану и Пакистану Яспер Вик.

"Существует возможность, что сотрудники немецкого посольства вернутся в Афганистан в начале следующего года", - отметил Вик, слова которого привело в воскресенье афганское агентство Asvaka. Специальный уполномоченный правительства ФРГ добавил, что тогда же, "возможно, возобновит свою работу и посольство Германии в Кабуле".

В субботу президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж и ряд других стран ЕС ведут переговоры об открытии совместной дипмиссии в Афганистане без признания пришедшего к власти в стране радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в качестве официальных властей.

В середине прошлой недели делегация талибов провела в Катаре встречу с представителями более десяти стран и международных организаций, включая США, Италию, Великобританию, Японию, а также специального представителя Евросовета по Афганистану. Радикалы среди прочего призвали все страны "вновь открыть свои посольства в Кабуле, чтобы воочию оценить реалии и открыть новую главу в позитивных отношениях" между сторонами.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.