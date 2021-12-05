Шушкевич заявил, что гордится подписью под Беловежскими соглашениями

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Первый руководитель независимой Белоруссии Станислав Шушкевич заявил, что гордится подписанием Беловежских соглашений, итогом которых стала ликвидация СССР.

"Я горжусь этим. <...> Разделить империю без единой капли крови - это, в общем, потрясающее достижение", - сказал он в интервью для фильма Наили Аскер-заде "30 лет без Союза" в эфире телеканала "Россия-1".

Занимавший тогда пост председателя Верховного Совета Белоруссии Шушкевич сказал, что во время подписания Беловежских соглашений он выразил готовность вывести с территории республики ядерное оружие. "Первое, что я заявил в Беловежской пуще, что Беларусь согласна без компенсации, без предисловий вывести ядерное оружие со своей территории", - отметил Шушкевич. "Я как физик понимал, что оставить это орудие на белорусской земле - это смерть Беларуси и белорусского народа", - добавил он.

8 декабря 1991 года в резиденции Вискули (Беловежская пуща, Белоруссия) главы РСФСР, Белорусской и Украинской ССР Борис Ельцин, Станислав Шушкевич и Леонид Кравчук подписали Соглашение о создании Содружества Независимых Государств (СНГ), в преамбуле которого констатировалось, что СССР как "субъект международного права и геополитическая реальность" с этого момента прекращает свое существование.